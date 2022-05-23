أسلحة ومعدات عسكرية.. ضربة روسية جديدة لـ أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، إنه تم تدمير الأسلحة والمعدات العسكرية التابعة للواء الهجوم الجبلى العاشر للجيش الأوكرانى فى مقاطعة جيتومير، والتى كانت تنقل من مدينة إيفانو-فرانكوفسك (غرب) إلى دونباس، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

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