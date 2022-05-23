بايدن يتوعد روسيا بدفع ثمن طويل الأمد بسبب حرب أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الإثنين، إن روسيا يجب أن تدفع ثمنًا طويل الأمد على "وحشيتها فى أوكرانيا" من خلال العقوبات التى تفرضها عليها الولايات المتحدة وحلفاؤها.





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