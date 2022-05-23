العالم اليوم - أنابيب السعودية تفوز بعقد قيمته 100 مليون ريال مع أرامكو

انتم الان تتابعون خبر أنابيب السعودية تفوز بعقد قيمته 100 مليون ريال مع أرامكو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

وقالت العربية للأنابيب السعودية، في بيان نشر على موقع "تداول" السعودية، إن مدة العقد عشرة أشهر مبينة أن الأثر المالي للعقد سينعكس عليها في الربعين الأول والثاني للسنة المالية 2023.

يذكر أن نتائج أعمال الشركة في الربع الأول 2022، تظهر أن الشركة حققت أرباحا قدرها 3.9 ملايين دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بخسائر بلغت 2.3 مليون دولار تم تسجيلها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.