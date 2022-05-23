العالم اليوم - الكاتب الليبي محمد النعّاس يفوز بجائزة "البوكر" العربية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 مايو 2022 11:15 صباحاً - فازت رواية "خبز على طاولة الخال ميلاد" للكاتب الليبي محمد النعّاس بالجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها الـ15 في أبوظبي، ليحصل الكاتب على مبلغ 50 ألف دولار وتمويل لترجمة قصته إلى اللغة الإنجليزية.

وكشف شكري المبخوت، رئيس لجنة التحكيم، عن اسم الرواية الفائزة بالجائزة والصادرة عن رشم للنشر والتوزيع، خلال فعالية نظمت في أبوظبي، والتي حصل محمد النعّاس بموجبها على الجائزة النقدية البالغة قيمتها 50 ألف دولار أميركي، وضمان تمويل ترجمة روايته إلى اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى فرصة الترويج لروايته على المستوى العالمي وتحقيق زيادة في مبيعاتها.

وتم وصف الرواية بأنها "فريدة من نوعها، وتقع أحداثها في ليبيا. في مجتمع القرية المنغلق".

ويعتبر النعّاس – 31 عاما – ثاني أصغر كاتب فاز بالجائزة في تاريخها وأول كاتب ليبي.

وجرى اختيار الرواية من بين ست روايات في القائمة القصيرة لكتاب من الإمارات وسلطنة عمان وليبيا والكويت ومصر والمغرب، وحصل المرشحون الستة على جائزة قدرها عشرة آلاف دولار.

وتقدم الجائزة العالمية للرواية العربية مكافأة سنوية تختص بمجال الإبداع الروائي باللغة العربية، وقد أطلقت في أبوظبي العام 2007، وتقوم "هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة" بدعمها.