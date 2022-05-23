فرضتها إدارة ترامب.. بايدن يدرس خفض الرسوم الجمركية على الصين

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إنه يدرس مسألة خفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية، داعيًا منظمة مصدرى النفط "أوبك" لزيادة الإنتاج فى الوقت الذى تواجه فيه الإدارة الأمريكية موجة تضخم كبيرة فى الولايات المتحدة.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال بايدن تعقيبًا على مسألة خفض الرسوم الجمركية على الصين: "أفكر فى الأمر، لم نفرض أيًا من تلك الرسوم، فرضتها الإدارة السابقة، وهى قيد الدراسة". جاءت تصريحات بايدن خلال مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا.

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