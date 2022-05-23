عاجل- أول تعليق صينى على تهديد بايدن بشأن تايوان

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، قد أكد أن بلاده ستدافع عن تايوان عسكريا إذا قامت بكين بغزو الجزيرة ذات الحكم الذاتي، مؤكدا أن الصين "تلعب بالنار".

وقال بايدن فى مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، فى طوكيو، اليوم الإثنين: "نظل ملتزمين بالحفاظ على السلام والأمن فى مضيق تايوان، ونعتزم ضمان عدم تغيير الوضع الراهن من جانب واحد"، وذلك فى معرض إجابته على سؤال صحفى بشأن الالتزامات التى أخذتها الولايات المتحدة الأمريكية على عاتقها.