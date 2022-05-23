ألمانيا: حظر النفط الروسى بمشاركة المجر أو بدونها

جدة - نرمين السيد - قال وزير الاقتصاد الألمانى، روبرت هابيك، اليوم الإثنين، إن الاتحاد الأوروبى لم يوافق بعد على حظر النفط الروسى، لافتًا إلى أن ألمانيا ستكون مستعدة للتخلى عن مشاركة المجر لتسريع تطبيق الحظر المقترح.





وفى تصريحات لإذاعة "دويتشلاند فونك"، قبل المحادثات مع القادة السياسيين والصناعيين فى المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس، قال هابيك: "إذا قال رئيس المفوضية إن 26 دولة ستفعل ذلك بدون المجر، فهذا مسار سأدعمه دائمًا"، حسبما نقلت وكالة "رويترز". وأضاف: "لكنى لم أسمع هذا بعد من الاتحاد الأوروبى". وبحسب الوكالة، فإنه من بين الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى البالغ عددها 27 دولة، تعد المجر أشد المنتقدين لحظر النفط الروسى، والذى يخطط له الاتحاد منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا فى 24 فبراير الماضى.

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