جدة - نرمين السيد - وقالت أرديرن - حسبما ذكر تليفزيون نيوزيلندا - إن الجنود سيتمركزون فى المملكة المتحدة حتى نهاية يوليو القادم لتدريب أكثر من 230 من أفراد القوات الأوكرانية على كيفية استخدام البندقية الخفيفة طراز (أل- 119). وأضافت أنه سيتم نقل القوات وذخيرة التدريب والمعدات بما فى ذلك أنظمة التصويب بواسطة جسر جوى بالتنسيق مع المملكة المتحدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إجراء عسكرى جديد من نيوزيلندا لدعم أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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