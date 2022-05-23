عاجل- مقتل مدنيين جراء قصف أوكرانى بمنطقة خيرسون

جدة - نرمين السيد - قالت الوزارة الروسية إن وحدات القوات المسلحة الأوكرانية الواقعة فى منطقة نيكولاييف أطلقت 8 صواريخ على القرية.
وأضافت أنه فور وقوع الحادث وصلت الشرطة العسكرية والمهندسون إلى مكان الحادث حيث قاموا بفحص المنطقة بحثا عن ذخائر غير منفجرة وأجسام متفجرة.
وبحسب الوزارة، ألحق القصف أضرارا بأكثر من 10 مبان سكنية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية.
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