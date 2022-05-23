تدخل عسكرى.. بايدن يهدد الصين بشأن تايوان

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، فى طوكيو، اليوم الإثنين: "نظل ملتزمين بالحفاظ على السلام والأمن فى مضيق تايوان، ونعتزم ضمان عدم تغيير الوضع الراهن من جانب واحد"، وذلك فى معرض إجابته على سؤال صحفى بشأن الالتزامات التى أخذتها الولايات المتحدة الأمريكية على عاتقها.

وفى وقت سابق، حذر رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى، يانغ جيتشى، من أن واشنطن أطلقت عددًا من التصريحات، وقامت بعدة أفعال غير صائبة من "التدخل فى الشؤون الداخلية للبلاد".

وحث يانغ جيتشى، خلال محادثة هاتفية مع مستشار الرئيس الأمريكى لشؤون الأمن القومى، جيك ساليفان، واشنطن على "الوفاء بالالتزامات وعلى رأسها الالتزام بمبدأ الصين الموحدة".