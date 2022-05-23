روسيا تعلن وصول أكثر من 11.5 ألف لاجئ من دونباس

جدة - نرمين السيد - وقالت المديرية، فى بيانها اليوم: "على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية، عبر أكثر من 11.500 مواطن من دونباس، الحدود لدخول روسيا عبر نقاط التفتيش الواقعة فى مقاطعة روستوف".

يشار إلى أنه فى 24 فبراير الماضى، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة فى دونباس، جنوب شرقى أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية.