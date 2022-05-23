العالم اليوم - بعد فيديو ركل المشجع.. مدرب كريستال بالاس يطالب بـ"الحماية"

انتم الان تتابعون خبر بعد فيديو ركل المشجع.. مدرب كريستال بالاس يطالب بـ"الحماية" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 مايو 2022 10:18 صباحاً - طالب الفرنسي باتريك فييرا بتوفير الأمن للاعبين والمدربين والعاملين في مجال كرة القدم، وذلك عقب تشاجر مدرب كريستال بالاس مع أحد المشجعين، خلال اقتحام أرضية جوديسون بارك الأسبوع الماضي.

واقتحم مشجعو إيفرتون أرض الملعب بعد أن أحرز دومينيكك الفرت-لوين هدفا في الدقيقة 85، وكذلك عقب صفارة نهاية مباراة انتهت بالفوز 3-2 على بالاس وضمنت لصاحب الأرض البقاء في دوري الأضواء.

وواجه أحد مشجعي إيفرتون فييرا بينما كان يسير باتجاه غرفة ملابس الفريق الزائر بعد المباراة.

وبدا أن المشجع استفز فييرا الذي ركله أرضا واضطر مشجعون آخرون إلى الفصل بينهما.

وقال المدرب الفرنسي للصحفيين بعد فوز بالاس 1-صفر على مانشستر يونايتد يوم الأحد "أعتقد أن واقعة إيفرتون أكبر من كونها مجرد واقعة".

وأضاف: "عندما تتابع الأمر في الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن هناك الكثير من وقائع اقتحام الملاعب بشكل يمكن أن يتسبب في المشاكل".

ونقلت رويترز عن فييرا قوله "أنت لا تعرف ما يمكن أن يحدث. أنت كمدرب أو لاعب أو أحد أفراد الجهاز التدريبي، تريد أن تكون آمنا في مكان عملك".

وأشار إلى أنه"أعتقد أن هناك مشكلة كبيرة على الاتحاد الإنجليزي ورابطة الدوري التعامل معها. على الجميع تحمل المسؤولية ومعرفة ماهي أفضل طريقة لمنع حدوث مثل هذه الأشياء".

من جهته، قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إنه يحقق في وقائع اقتحام الملاعب.

وتعرض روبن أولسن حارس أستون فيلا لاعتداء أثناء احتفال مشجعي مانشستر سيتي بإحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد اقتحام أرضية الملعب أيضا يوم الأحد.

وقضت محكمة يوم الخميس بحبس أحد مشجعي نوتنغهام فورست 24 أسبوعا، وحظر دخوله الملاعب لعشر سنوات بعدما "نطح" بيلي شارب قائد شيفيلد يونايتد أثناء اقتحام المشجعين أرض الملعب.