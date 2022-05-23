رئيس وزراء أستراليا الجديد: علاقاتنا مع الصين ستبقى صعبة

جدة - نرمين السيد - ويأتى تصريح أنتونى ألبانيزى فى أول إفادة صحفية بعد توليه منصب رئيس الوزراء الـ 31 لأستراليا، وقبل مغادرته لحضور قمة رباعية لمجموعة "كواد" فى اليابان، بحضور الرئيس الأمريكى جو بايدن، وزعيمى اليابان والهند.

وقال ألبانيزى: "إن الصين هى التى تغيرت، وليس أستراليا، وينبغى على أستراليا أن تدافع دائمًا عن قيمنا، وسنفعلها فى حكومة أقودها".

وتدهورت العلاقات بين أستراليا والصين، بالرغم من أنها أكبر شريك تجارى لها، حيث نشبت الخلافات بين الجانبين حول عدد من القضايا، بما فى ذلك التجارة، ومنشأ فيروس كورونا ومخاوف أستراليا بسبب الاتفاقية الأمنية التى وقعتها بكين مع جزر سليمان المجاورة لها.

ومع بداية عهد ألبانيزى، مازالت التساؤلات مطروحة بشأن العلاقات السياسية بين كانبيرا وبكين، وما إذا كانت الاجتماعات الوزارية ستستأنف بين أسترالين والصين بعد توقف دام أكثر من عامين.