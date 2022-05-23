عاجل- اليابان والولايات المتحدة تتفقان على تعزيز مجالى التعاون والدفاع

جدة - نرمين السيد - وقال كيشيدا، اليوم الإثنين، خلال كلمة ترحيب له قبل بداية محادثاته الموسعة مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن: "يسعدنى أن أرحب بالرئيس بايدن فى زيارته الأولى لليابان بهذه الصفة. تظهر هذه الزيارة أنه مهما كانت الظروف، فإن الولايات المتحدة تكثف مشاركتها فى قضايا المحيطين الهندى والهادئ"، مضيفا أن الرئيس بايدن أكد التزام الولايات المتحدة بأمن منطقة جنوب شرق آسيا.
وتابع بأن الولايات المتحدة ستدعم اليابان فى سعيها لشغل مقعد دائم داخل مجلس الأمن الدولى، مشيرا إلى أنه سيتم أيضا تعزيز وجود القوات الأمريكية فى طوكيو.
وفيما يخص الصراع الروسى الأوكرانى، قال رئيس الوزراء اليابانى، إنه تم الاتفاق مع الرئيس بايدن على تقديم الدعم لكييف ومراقبة الأنشطة العسكرية الصينية، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.
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