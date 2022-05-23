إصلاحات مجلس الأمن (مقترح أمريكى لتعديل العضوية)

جدة - نرمين السيد - أعرب الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الإثنين، عن تأييده لضرورة إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، معلنًا عن رغبته بأن تصبح اليابان عضوًا دائمًا فى المجلس، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "NHK".





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، فقد تزايدت الدعوات فى الآونة الأخيرة لإجراء إصلاحات على مجلس الأمن الدولى الذى يضم 15 عضوًا، منهم 5 أعضاء دائمين، هم: الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا. ويأتى تصريح بايدن فى أعقاب اجتماعه مع رئيس الوزراء اليابانى، فوميو كيشيدا، حيث وصل الرئيس الأمريكى إلى اليابان أمس الأحد. وقال كيشيدا خلال كلمة ترحيب لبايدن قبيل المباحثات، إنه يجب على اليابان والولايات المتحدة قيادة العالم لتنفيذ مبدأ "منطقة المحيطين الهندى والهادئ المفتوحة والحرة"، مؤكدًا على الحاجة لتعزيز التحالف اليابانى الأمريكى فى مجال الردع، وقال: "نعارض محاولة تغيير الوضع القائم بالقوة فى بحر الصين"، مشيرا إلى أن بايدن أكد التزامه بالدفاع عن اليابان.

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