أسلحة أمريكية.. ضربة روسية جديدة لـ أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، دمرت القوات الروسية ما مجموعه 174 طائرة أوكرانية، و125 مروحية، و966 طيار بدون طيار، و315 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و3182 دبابة ومدرعة أخرى، و402 من راجمات الصواريخ، و1614 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، بالإضافة إلى 3054 مركبة عسكرية خاصة.

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