مصرع شخصين فى تحطم طائرة بأمريكا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للبيان الصادر عن خدمة الإطفاء، "أسفر تحطم طائرة خفيفة اليوم عن مقتل شخصين"، مؤكدة أنه "لم يصب أى من المارة، ولم تتضرر المنازل"، مضيفًا أن سبب الحادث لا يزال غامضًا.
ووفقًا لما نقلته قناة "دينيفر تشانل" المحلية، قالت المتحدثة باسم خدمة الإطفاء، سارا فاريس، إن هذا هو الحادث الثانى لتحطم طائرة يخلف قتلى خلال الأسبوعين الماضيين.
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