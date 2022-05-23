نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعانة من مؤسسة الأمير عبد العزيز الخيرية والفئات المستحقة للحصول على مساعدات ماليه وعينية في المقال التالي
إلى كل الأشخاص التي تتساءل بشأن الحصول على مساعدة من الأمير عبد العزيز بن فهد من خلال مؤسسته الخيرية، حيث تعد مؤسسة الأمير عبد بن فهد واحدة من أشهر وأفضل مؤسسة في المملكة العربية السعودية لمساعدة المحتاجين حتى يتكيفوا مع الظروف المعيشية الحالية وحالة الغلاء التي أصبحنا نعاني منها جميعًا، ولكن هناك بعض الفئات العاجزة تمامًا عن شراء أدوية أو عن تحمل تكاليف العمليات الجراحية أو سداد ديونهم وكان ذلك هو هدف إنشاء المؤسسة.
الفئات المستحقة للحصول على مساعدة من الأمير عبد العزيز بن فهد
- سداد ديون الغارمين والمتعثرين.
- المواطنين السعوديين الذين أصيبوا بأحد أنواع العجز الكلي أو الجزئي.
- الأرامل والمطلقات اللواتي لديهن أطفال أصلهم سعوديين.
- الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- الذين ليس في قدرتهم شراء الأدوية أو تحمل تكلفة عملية جراحية.
طرق التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية
يمكنكم التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد من خلال أحد الوسائل والطرق التالية:-
- المقر الرئيسي للمؤسسة : 38 المراجعات – 6600 نهضة المعرفة – جدة – الروضة – المملكة العربية السعودية.
- التواصل من خلال رابط حساب المؤسسة الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”.
- أو من خلال الاتصال المباشر على 485232658966 من داخل المملكة العربية السعودية أو على رقم 920030003 من خارج المملكة.
- يمكنكم أيضًا إرسال رسالة قصيرة على الواتس آب على رقم 8004000000 .
طريقة تقديم طلب للحصول على إعانة من مؤسسة الأمير عبد العزيز الخيرية
- ابدأ خطابك بكتابة “بسم الله الرحمن الرحيم” ثم ألق تحية الإسلام على الأمير والعاملين فيه.
- قم بالدعاء إلى سمو الأمير واشكره جزيل الشكر على جميل صنعه وتقديمه لهذه الخدمات العظيمة.
- اذكر نوع المساعدة التي تريد الحصول عليها مع ذكر كل الأسباب التي تفيد استحقاقك للمساعدة.
- بعد ذلك قم بإرفاق كل الأسباب بأوراقك ومستنداتك الرسمية التي تدعم هذه الأسباب.
- اطلب من سمو الأمير والعاملين في المؤسسة الخيرية النظر في طلبك و ارجو منهم قبوله.
- وفي نهاية الطلب قم بكتابة اسمك رباعيًا ورقم هاتفك المحمول ومقر سكنك حتى يتم التواصل معك والوصول إليه.
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