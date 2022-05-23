مزايا بطاقة الأهلي مسبقة الدفع من البنك الأهلي السعودي وأهم شروطها

مزايا بطاقة أسهل مسبقة الدفع، يقدم البنك الأهلي السعودي ويوفر لعملائه البطاقة مسبقة الدفع والتي يمكن استخدامها في التسوق من مختلف المحلات التجارية كما يتم من خلالها حجز الفنادق وسداد قيمة الحجز والمصاريف كما يمكنك استخدامها في استئجار المركبات ومن خلالها تستطيع الاشتراك في باقة القنوات التليفزيونية الدفوعة وبها تستطيع التسوق الآمن من خلال الإنترنت فهي واحدة من البطاقات البنكية مثلها مثل البطاقة الائتمانية كما أنها تمتلك العديد من المزايا الأخري التي سوف نطلعكم عليها عبر هذا المقال.

مزايا بطاقة الأهلي مسبقة الدفع من البنك الأهلي السعودي

تساعدك في التحكم في المبلغ المالي الذي ستصرفه لأي غرض. تمتاز بسهولة وسرعة عملية الشحن الخاصة بها. تتيح لك خاصية الدفع عن بعد. تضمن لك التسوق الآمن عبر الإنترنت. إمكانية التسوق الآمن في أكثر من 32 مليون متجر عبر العالم. بدون أي رسوم للسحب من ماكينات الصراف الآلي بالمملكة. يمكنك من خلالها التمتع بالشريحة الذكية وارقم السري. سحب النقاط واستبدالها من برنامج( لك).

أهم شروط الحصول على البطاقة

هناك عدد من الشروط أعلن عنها البنك يجب توافرها في كل شخص يرغب بالحصول على البطاقة وقد جاءت تلك الشروط كالتالي:

أن يمتلك حساب بالبنك الأهلي السعودي ليتم الإيداع من خلاله بالبطاقة.

لا يقل العمر عن خمسة عشر عاماً للمواطنين ولا يقل عن ثمانية عشر عاماً للأجانب.

وجود بطاقة هوية وطنية أو إقامة سارية المفعول.

البطاقة ذات صلاحية سارية تمتد لثلاث سنوات قابلة للتجديد.

سداد الرسوم الخاصة بإصدار البطاقة أو تجديدها.

الحد الأقصى بالنسبة للاستخدام اليومي الخاص بالعمليات الشرائية هو عشرون ألف ريال سعودي.

الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي عبر البطاقة هو خمسة آلاف ريال سعودي.

ويمكنك طلب البطاقة والحصول عليها عبر تطبيق الأهلي موبيل وتبلغ قيمة الرسوم لإصدار البطاقة مائتي ريال سعودي ونفس القيمة عند التجديد كما تبلغ قيمة رسوم السحب النقدي خارج المملكة ثلاثون ريال ويتوجب على العميل عند استلام البطاقة أن يقوم بالتوقيع في المكان المخصص لتوقيعه بظهر البطاقة مع الالتزام بالشروط والأحكام التي يضعها البنك وفي حال فقدان البطاقة يتم الإبلاغ عن عملية الفقدان عبر هاتف من داخل المملكة 920001000 ورقم +966920001000 من خارج المملكة.