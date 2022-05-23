نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو كانت فحمه… بمكونات موجوده فى بيت سر تنظيف ألكرشه بدون كيماويات فى 10 دقايق وبدون مجهود في المقال التالي
سر تنظيف ألكرشه، ألكرشه من الأكلات اللذيذة والمحببة، ولكن مشكلة تنظيف ألكرشه هي التي تواجه الكثير من السيدات ويبحثون عن طرق جيدة تخلصهم من الأوساخ و الطبقة السميكة غير مرغوب فيها الموجودة عليها، نرى جميعًا ألكرشه باللون الأبيض الجميل ونريد أن نحصل على هذا اللون وهذا ما نخبركم به في وصفه اليوم.
سر تنظيف ألكرشه
طرق تنظيف ألكرشه
ألكرشه لها أكثر من شكل فتوجد ألكرشه التي تشبه الفوطة، وتوجد قطعة أخرى بها فجوات كثيرة وتجاويف ولكن جميع الطرق تستطيع القضاء على جميع الأوساخ أيا كانت هذه القطعة الموجودة أمامك:
مكونات طرق تنظيف ألكرشه
- باكو بيكنج باودر.
- ملعقة كبيرة شبه.
- إناء عميق.
- ماء مغلي.
- خل.
- ليمون.
- دقيق.
طريقة تنظيف ألكرشه
- قومي بوضع الإناء العميق على النار ووضع كمية من الماء حتى الغليان، بعد ذلك قومي بإضافة البيكنج باودر والخل والشبه بعد ذلك قومي بتنزيل قطعة ألكرشه داخل الماء وبعد ذلك أخرجيها، وقومي باستخدام سكينه وقومي بجرد وكحت جميع الأوساخ الموجودة عليها بسرعة قبل أن تبرد قطعة لكرشه.
- أعيدي تنزيل ألكرشه مرة أخرى حتى تتخلصي من جميع الأوساخ الموجودة عليها، بعد ذلك قومي بوضعها في طبق نظيف به خل وملح وليمون ودقيق.
- قومي بشطفها عدة مرات بعد ذلك قومي بتقطيعها إلى قطع صغيرة وضعيها في محلول النقع.
تنظيف ألكرشه بالبيكنج صودا
تستخدم بيكربونات الصوديوم في الصوديوم في التنظيف فهي فعالة جدا في التنظيف أما عن طريقة استخدامها فيتم بالشكل التالي:
مكونات تنظيف ألكرشه بالبيكنج صودا
- 4 ملاعق كبيرة بيكنج صودا.
- 2 ملعقة كبيرة ملح ليمون.
- ربع كوب خل.
طريقة تنظيف ألكرشه
- احضري قطعه ألكرشه المراد تنظيفها، بعد ذلك قومي برش القطعة بيكربونات الصوديوم
- وبعد ذلك قومي بإضافة ملح الليمون تتفاعل المكونات وبعد ذلك قومي بإضافة الخل حتى يزداد التفاعل.
- قومي بإحضار سكين وقومي بكحت جميع الأوساخ الموجودة عليها يستطيع ملح الليمون القضاء على هذه الطبقة السميكة وإزالة الأوساخ والتخلص منها تمامًا.
- بعد ذلك قومي بتقطيعها وغسلها بالدقيق والملح والليمون حتى تقضي على الزفارة والرائحة الكريهة الموجودة فيها ويتم تحضيرها بالطريقة التي تفضلين وسوف تكون بدون أي رائحة زفارة على الإطلاق.
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