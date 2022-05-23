نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمانة جدة تعلن عن مواعيد الإشعارات بإزالة الأحياء العشوائية بجدة لشهري مايو ويونيو في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليك الآن موجز أخبار لجنة الأحياء العشوائية داخل محافظة جدة حيث أن العمل في إزالة الأحياء مازال حتى الآن مستمر، وهذا لكي تتمكن الحكومة من العمل على التجديد داخل هذه المنطقة لتحقيق أهداف المملكة حسب رؤية المملكة 2030، وسنتعرف الآن على الجديد حول الأمر لكي يتمكن قاطني هذه المنطقة من الحصول على الصورة الكاملة التي يرغبوا في الحصول عليها.

الأحياء العشوائية بمحافظة جدة

أعلنت اليوم لجنة الأحياء العشوائية داخل محافظة جدة أنه العمل مازال حتى الآن متواصل، وهذا على حسب الخطة التنفيذية التي يتم العمل على الإعلان عنها على مدار الوقت، وهذا لكي يتمكن جميع المواطنين القاطنين داخل هذه المنطقة من التعرف على الأحياء المقبلة التي سيتم إزالتها لأخذ الحذر وتعرف الآن على المزيد من التفاصيل.

تعديل جدول إزالة عشوائيات جدة

هناك بعض الأخبار التي تداولت منذ الأمس أن هناك تعديل في جدول إزالة عشوائيات جدة لكن هذا الأمر لم يتم على الإطلاق وأن جدول خريطة إزالة العشوائية تم العمل على وضعه مسبقًا، وفي الفترة التي نعيش فيها تقوم الأمانة بالعمل على إشعار جميع قاطني منطقة الرحاب وحي العزيزية بفصل جميع الخدمات، وهذا لكي يتم العمل على استكمال باقي المراحل.

موعد إزالة العشوائيات في مايو

يجب أن يعرف الجميع أنه تم العمل على قطع الخدمات عن المناطق العشوائية داخل حي الورود وحي بن مالك قبل يومين من الآن، وسيتم العمل على إزالتها تمامًا في يوم 28 من شهر مايو الجاري، وعملت على التأكيد أنه الأحياء التالية هي المرحلة الأولى فقط وتشمل حوالي 32 حي عشوائي داخل جدة.

كما أنه من الجدير بالذكر أنه تم إزالة حوالي عشرين حي عشوائي من إجمالي 32 حي، وسيتم العمل على استكمال الإزالة وإرسال الإشعارات إلى جميع المواطنين لجميع الأحياء التي لم يتم إزالتها بعد ويبلغ عددها حوالي 12 حي.

مواعيد إشعار عشوائيات جدة

سبق وحرصنا على الذكر أنه تم بالفعل بإشعار المواطنين من يوم 7 مايو أنه سيتم إزالة حي بني مالك وحي الورود، أم حي الجامعة وهي مشرفة تم إعلانهم من أول يوم 14 مايو، أما عن حي الرحاب والعزيزية تم إعلانهم في يوم 21، حي الروابي سيتم إعلانهم في 28 من مايو، حبي الربوة والمتنزهات وقويزة في يوم 11 من شهر يونيو، أما حي الفضل والعدل سيتم إشعارهم في يوم 16 من يونيو من العام الحالي، وحي كيلو 14 الشمالي سيتم إعلانهم في يوم 30 من يونيو لعام 2022.