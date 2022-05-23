نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور وطريقة احتساب الراتب الشهري في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكنك الآن التعرف على رابط نظام الضمان الاجتماعي المطور إذا كنت من الأشخاص الذين يريدون التقديم فيها للحصول على الدعم أنت وأسرتك، وهذا لحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على القيام بطرح مثل هذا الدعم، للحرص على جعل أبناء الوطن قادرين على السير نحو حياة كريمة، وإليك الآن كامل التفاصيل حول هذا النظام الجديد المستحدث.

عادا ما تحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من تحديث القرارات الخاصة بها من آن إلى آخر وهذا لأن الضمان الاجتماعي المطور أو الجديد به العديد من الأشخاص المستفيدين الذين يريدون الحصول على دعم كامل يستطيعوا منه العمل على تحقيق الرفاهية الكاملة لعيش حياة كريمة، لذلك الهدف وراء هذا البرنامج هو العمل على تحقيق حماية شاملة للمستفيدين من النهاية الاجتماعية والاقتصادية على حدو سواء، لذلك لنتعرف الآن على كامل التفاصيل التي تخص الأشخاص المستفيدين أو الأشخاص الأكثر استحقاقًا للدعم.

رابط نظام الضمان الاجتماعي المطور

كما سبق وتحدثنا أن وزارة الموارد البشرية حريصة على القيام بجعل التنمية الاجتماعية كاملة لجميع فئات المواطنين الذين يعيشون على أراضي المملكة العربية السعودية، فحرصت في الأمس على القيام بتحديث وتفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور الذي عملت على عرض قراراته فيما سبق التي ذكرت فيه استحقاق العائل وأفراد الأسرة على حد سواء، لذلك لنتعرف على هذا النظام أكثر خلال الفقرات التالية.

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وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تبدأ تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور. pic.twitter.com/p8YAHrABjo — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) خبر |

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تبدأ تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور. pic.twitter.com/p8YAHrABjo — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) November 20, 2021

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

بما أن في مساء الأمس حرصت وزارة الموارد البشرية على فتح باب التسجيل داخل نظام الضمان الاجتماعي المطور حيث بدأ أمس العمل على التسجيل وسينتهي هذا التسجيل في يوم 23/5/2022، لذلك لنقوم بالتسجيل بواسطة هذه النقاط:

الذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية hrsd.gov.sa.

قم الآن بوضع اسم المستخدم وكلمة المرور.

تقوم باختيار الخدمات الإلكترونية.

تبدأ في التقديم على نظام الضمان الاجتماعي.

يجب أن تعرف أن أي معلومة مغلوطة سيتم حذف حسابك نهائيًا ولن يتم النظر إليه حتى.

قم بالتعرف على كامل البيانات والمعلومات المطلوبة منك بشكل مفصل.

لكي تبدأ في عملية الرفع لهذه المستندات، وتبدأ في إرسال الطلب ويجب أن تقوم بالانتظار قليلاً حتى يتمكنوا من الاستعلام عنك ويتعرفوا إذا كنت مستحق لهذا المعاش أم لا.

المستحقين داخل الضمان الاجتماعي

يجب أن تعرف أن جميع المواطنين السعوديين مستحقين لهذا الدعم بشكل كامل، لكن يتم أخذ الأشخاص الأشد احتياجًا عن غيرهم من المواطنين، حتى يصبح جميع أفراد الأمة متساويًا ويعيشون عيشة كريمة داخل الأراضي المشرفة، لذلك إليك فئة المستحقين:

الأيتام من الأم السعودية.

المرأة الأرملة أو المطلقة من شخص سعودي الجنسية.

زوجة المدمن أو المسجون ولا يوجد لديها أي عائل.

أطفال الزوجة والزوجة المسجونين ولا يجب أن تكون فترة السجن أقل من شهر.

المتقاعد عن العمل.

آلية احتساب معاش الضمان الاجتماعي

يجب أن تعرف أن نظام الضمان الاجتماعي المطور له بعض النقاط التي يجب أن يتعرف عليها الشخص حتى يتعرف على طريقة احتساب الراتب الخاص به وهذا يأتي على حسب أفراد الأسرة بالتأكيد، وإليك الآن طريقة احتساب النقاط:

أول الأمر يتم التعرف على دخل جميع أفراد الأسرة والتعرف على الدخل الشهري الإجمالي.

يتم العمل على إنقاص حوالي نص مجموع الراتب الشهري، استثناء ذوي الإعاقة الحاصلين على دعم برامج المساندة.

تقوم الجهة المختصة بالعمل على مقارنة مجموع الدخل الشهري للأفراد بالإضافة إلى المبلغ المستحق بحيث يستطيع كل فرد الحصول على المبلغ المستحق به.

تنويه: العائل يأخذ 1100 ريال سعودي أنا الفرد في الأسرة يحصل على 550 وإذا كان العائل متزوج ولديه أكثر من أسرة يتم العمل على احتساب المعاش على حسب كل أسرة على حداها.

الأجانب المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي

يجب أن تعرف أن هناك أفراد لا يحملون الجنسية السعودية لكن يمكنهم الحصول على الدعم وإليك هذا خلال هذه النقاط:

الأرملة أو الزوجة أو المطلقة من شخص سعودي الجنسية بشرط أن تحصل على إقامة سارية المفعول.

أطفال المرأة السعودية المتوفية ومتزوجة من غير سعودي بشرط وجود إثبات أوراق الزواج وإقامة سارية.

الأرامل العائلة لأيتام بشرط أن تكون هناك بطاقة تنقل سارية المفعول.

الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بشرط أن يكون معهم بطاقة تنقل سارية المفعول.

متى تنزل الدفعة الثانية من الضمان الاجتماعي المطور

يجب أن يعلم جميع المستفيدين بهذا الدعم أن هناك دفعتين يتم العمل على إيداعهم لجميع المستفيدين، ومستفيدين الدفعة الثانية بالأخص تم العمل على الإعلان عن موعد الدفعة الثانية التقريبي الذي سيكون في 20 من كل شهر ميلادي حتى يحين تغيره مع دمج الدفعتين سويًا، لذلك يجب على جميع الأشخاص الانتباه على حسابتهم البنكية جيدًا حتى يتعرفوا ما إذا كانت الدفعة الخاصة بهم تم إيداعها أم لا في حسابتهم الرسمية.