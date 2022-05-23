واشنطن تعلن عن زيارة وفد أمريكى لهذه الدول

جدة - نرمين السيد - قالت الخارجية الأمريكية إن وفدا مشتركا من مختلف الهيئات الحكومية الأمريكية سيزور قرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان وكازاخستان فى الفترة من 23 إلى 27 مايو لتعزيز العلاقات مع المنطقة.





ويرأس الوفد الأمريكي، مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشؤون جنوب ووسط آسيا دونالد لو، ويضم فى صفوفه كبير مدراء مجلس الأمن القومى الأمريكى لشؤون روسيا وآسيا الوسطى إريك جرين، وكبار المسؤولين من وزارة الدفاع ووكالة التنمية الدولية (USAID).

وسيلتقى الأمريكيون، بممثلى السلطات الرسمية والمجتمع المدني، ودوائر الأعمال فى الدول الأربع.

ويشمل جدول أعمال المحادثات، التعاون الاقتصادى والتفاعل فى مجال الأمن، ودعم "القيم المشتركة"، والثقافة المحلية، وحقوق المرأة، ومناقشة الأمن الغذائي، ومساعدة اللاجئين من أفغانستان

وخلال الجولة، ستشهد طاجيكستان، انعقاد المشاورات الثنائية السنوية. وفى كازاخستان، من المقرر مناقشة أجندة الإصلاحات التى يتم إعدادها من قبل السلطات فى هذه الدولة.