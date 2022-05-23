الأرجنتين تتحقق من أول حالة إصابة محتملة بجدرى القردة

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان أصدرته الوزارة: "أبلغت وزارة الصحة عن حالة إصابة محتملة بجدرى القردة. فى مدينة بوينس آيرس، تم الإبلاغ عن مريض ربما يكون مصابا بهذا المرض. لم يتم تأكيد ذلك بعد".
وبحسب الوكالة، فإن المريض المقيم فى مقاطعة بوينس آيرس ظهرت عليه أعراض تتفق مع مرض جدرى القردة بعد عودته من إسبانيا، حيث كان فى الفترة من 28 أبريل إلى 16 مايو. وقالت وزارة الصحة: "المريض بشكل عام بحالة جيدة وهو معزول ويتلقى العلاج". ومازال الخبراء ينتظرون نتائج الاختبار.
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