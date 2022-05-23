الأمم المتحدة تعلن صدمة فى أعداد النازحين حول العالم

جدة - نرمين السيد - وقالت، فى بيان لها، اليوم الإثنين، إن عدد النازحين قسرا قُدر بأكثر من 100 مليون شخص حول العالم، مؤكدة أن الحرب الروسية الأوكرانية رفعت عدد النازحين عن الأعوام السابقة.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، قد أعلنت يوم الجمعة الماضى تجاوز عدد اللاجئين المرتبطين بالنزاع فى أوكرانيا حاجز الـ 6 ملايين منذ الـ 24 من فبراير الماضى.
وذكرت بيانات بوابة المفوضية، أنه خلال الفترة من 24 فبراير إلى 11 مايو، غادر 6 ملايين و29 ألف شخص أراضى أوكرانيا، بينهم 3.2 مليون لاجئ توجهوا إلى بولندا.
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