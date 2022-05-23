حريق فى عبّارة بالفلبين ومصرع 7 ركاب وإنقاذ 105

جدة - نرمين السيد - واندلع الحريق فى "ميركرافت 2" أثناء نقلها 124 راكباً من جزيرة بوليلو إلى مقاطعة كويزون فى جزيرة لوزون الرئيسية. وقال المتحدث باسم خفر سواحل الفيليبين: إن 105 ركاب أنقِذوا حتّى الآن وإن البحث عن ناجين آخرين جارٍ.

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