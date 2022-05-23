جدة - نرمين السيد - أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن المملكة المتحدة ستسعى إلى ضمان أن تكون لدى أوكرانيا إمكانية تصدير الحبوب وغيرها من المنتجات الغذائية الموجودة فى البلاد.





وجاء فى بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء عقب محادثة أجراها يوم الأحد مع رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي: "تعهد رئيس الوزراء بمضاعفة الجهود الرامية إلى تزويد سكان أوكرانيا بالمساعدات الغذائية والإنسانية التى يحتاجون إليها، فضلا عن ضمان إتاحة الفرصة للدولة للتصدير إلى دول أخرى فى العالم". وشدد جونسون أيضا على ضرورة قيام جميع أعضاء المجتمع الدولى "بمساعدة أوكرانيا فى نضالها من أجل الحرية، الآن وعلى المدى الطويل".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جونسون يتعهد بمساعدة زيلينسكى فى إيجاد طريقة لتصدير الحبوب الأوكرانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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