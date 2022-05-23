العالم اليوم - الأرجنتين ترصد أول حالة يشتبه بإصابتها بجدري القرود

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 مايو 2022 05:15 صباحاً - قالت وزارة الصحة الأرجنتينية إنها رصدت ما يشتبه أنها حالة إصابة بمرض جدري القرود في بوينس أيرس، وسط تنامي القلق العالمي من تزايد الحالات في أوروبا وأماكن أخرى من العدوى الفيروسية الأكثر شيوعا في غرب ووسط إفريقيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية السبت إن هناك 92 حالة مؤكدة و28 حالة يشتبه بإصابتها بجدري القرود، معظمها في أوروبا ولكن أيضا في كندا والولايات المتحدة وأستراليا. ولا توجد حالات مؤكدة حتى الآن في أميركا اللاتينية. وقالت وزارة الصحة الأرجنتينية إن المريض المشتبه إصابته بجدري القرود من سكان مقاطعة بوينس أيرس ولديه أعراض متوافقة مع المرض، وكان قد سافر مؤخرا إلى إسبانيا. وأضافت الوزارة أن المريض في حالة جيدة ومعزول أثناء إجراء التحاليل.

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