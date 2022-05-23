اطلب وموافقة فورية من شركة كوارا للتمويل تمويل شخصي سريع حتى 250 ألف ريال وبدون كفيل

تزداد عمليات البحث يومياً من قبل المستفيدين حول تمويلات البنوك والشركات، ومن ضمن التمويلات السريعة تمويل كوارا السعودية، حيث يتميز هذا التمويل بإنه يمكن الحصول عليه بسهولة ويسر بدون مواجهة مشاكل، وتصل قيمته إلى 250000 ريال سعودي بشروط وتسهيلات في السداد تصل إلى 60 شهرا بدون الحاجة إلى وجود كفيل وبدون تحويل للراتب الشهري، ونوضح من خلال مقالي شروط الحصول على تمويل شركة كوارا ومزاياه وكيفية التقديم على طلب الحصول على التمويل والاوراق والمستندات المطلوب تقديمها للحصول على التمويل، حيث يتميز القرض الشخصي من شركة كوارا أنه يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها،وتهدف شركة كوارا بتقديم تمويل سهل وفوري للأفراد وتقديم خدمات مالية سهلة الإستخدام كما تقوم بتقديم تمويلات وخدمات مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة مما جعلها من أكبر الشركات المساهمة في نمو القطاع المالي في المملكة،ويمكن لأي شخص الحصول على القرض سواء كان سعودي الجنسية أو مقيم داخلها لشراء سيارة أو للزواج أو إحتياجات الأسرة المختلفة، وتتيح شركة كوارا التمويل لراغبي إقامة مشاريع تنموية لكن لا يملكون المال حالياً وبتسهيلات كبيرة وميسرة للغاية.

اهم مميزات الحصول على تمويل شركة كوارا بدون كفيل:

من اهم مزايا تمويل كوارا لاتحتاج الى كفيل.

إمكانية وصول قيمة التمويل إلى قيمة مالية تصل إلى 500.000 ريال سعودي.

ومن اهم مزاياه إتاحة فترة سداد تمتد لأكثر من 5 سنوات.

ومن ضمن المميزات التي يمكن الحصول عليهاهو خصومات هائلة في حالة سداد سداد قيمة التمويل قبل الموهد المحدد لها.

شروط الحصول على طلب تمويل كوارا الميسر:

يشترط أن يكون المتقدم ذو جنسية سعودية لا غير

عدم امتلاك المتقدم أي سجل ائتماني سئ أو ملئ بالتعثرات.

يكون الدخل الشهري له لا يقل عن 5000 ريال للقطاع العام والخاص كحد أدنى.

من الضروري إنه عند القيام بالحصول على التمويل أن يكون المتقدم في فترة الخدمة بحد أدنى 6 أشهر، أما في حالة أن الأشخاص المتقدمين مقيمين يجب أن تتخطى الـ 24 شهر، كما يجب ألا تتخطى فترة سداد التمويل تقاعد المتقدم من العمل.

إمكانية السداد على فترات طويلة قد تصل إلى خمس سنوات بأي حال من الأحوال.

كيفية طلب تمويل شخصي من كوارا للتمويل عن طريق الموقع الإلكتروني: