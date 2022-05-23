مزايا بطاقات الراجحي والاستفادة من تحويل نقاط مصرف الراجحي إلى مبالغ مالية

يبحث الكثير من الأشخاص المستفيدين من مصرف الراجحي على هيئة عملاء عن كيفية تحويل نقاط بطاقات الراجحي الى الاستفادة المالية وشراء مايساوى من مكافات النقاط باحتياجات العملاء من هذه النقاط، ونوضح بداخل المقال كيفية الاستفادة من النقاط وتحويلها ماليا ثم نوضح كذلك بعض انواع بطاقات الراجحي ومزاياها بالتفصيل داخل المقال، حيث يوفر بنك الراجحي عددا من العروض المختلفة وبرامج التمويل التي يستفيد منها أعداد كبيرة من العملاء، ومن هذ العروض أن المستخدم يمكنه الحصول على نقاط كهدية في الحساب الخاص به عند قيامه بالشراء باستخدام بطاقات الراجحي المختلفة، ويمكن الاستفادة من هذه النقاط وتحويلها إلى مبالغ مالية عبر بعذ الخطوات البسيطة التى تحول النقاط الى نقود مالية.

كيفية الحصول على رصيد نقاط الراجحي:

نظراً لتساؤل المستفيدين حول كيفية لحاملي بطاقات الراجحي من تحويل الرصيد والحصول على مبالغ مالية، حيث يتم الحصول على المبالغ المالية بعد تحويلها إلى نقاط، ويتم الحصول على النقاط بواسطة استخدام الكارت واستخدام عملية الشراء سواء كانت عملية الشراء من داخل البلد أو خارجها، وتأتي النقاط على النحو التالي:

يبدأ الحساب الشخصي للمستفيد أو المتقدم بمجرد استخدامه بطاقات الائتمان سواء كانت البطاقات الذهبية أو الكلاسيكية بمجرد اتمام عملية الشراء، ويتم بعد ذلك الحصول على النقاط بشكل تدريجي بدءً من نقطة واحدة حين إجراء المعاملة محليا أو دوليا.

بمجرد إتمام عملية الشراء سواء كانت محلية أو دولية يتم الحصول على نقاط بحد أقصى 3 نقاط.

ثالثا: من بطاقات بلاتينيوم تمنح العميل نقطتين حينما يقوم باستخدامها في عمليات الشراء المختلفة.

رابعا: بطاقة المرابحة انفينيت تمنحك عند استخدامها في الشراء من 3 إلى 4 نقاط ويمكنك الاطلاع على طريقة استخراج البطاقة.

خامسا: او أما عن طريق بطاقة فيزا آي بي فتعتبر هي الأقوى من حيث عدد النقاط التي تحصل عليها كمشتري حينما تستخدمها، فهي تمنح حتى 4 نقاط كهدية على المشتريات.

رسوم بطاقة المرابحة إنفينيت من بنك الراجحي:

من الجدير بالذكر أن بنك الراجحي قام في الفترة الأخيرة بتحديد رسوم الخاصة التي يتم فرضها على حاملي بطاقة إنفينيت، حيث تضم البطاقة العديد من المميزات التي يمكن الحصول عليها بمجرد استخدامها من الشخص العميل، حيث إنها تتميز بنظام التقسيط مشترياته أو أن يدفع بشكل فوري، وهذه البطاقة يتم إصدارها مع بطاقتين بشكل مجاني برسوم سنوية تبلغ 990 ريال سعودي، وتكون الرسوم 500 ريال سعودي في حال طلب ثلاثة.

مزايا بطاقة المرابحة إنفينيت:

من اهم مزاياها حينما يشتري العميل مشتريات محلية يحصل على 5 نقاط عن كل ريال يتم صرفه، و6 نقاط في حال كانت المشتريات دولية.

وكذلك يمكن لحامل البطاقة أن يستفيد بخدمة الكونسيرج وهي عبارة عن إمكانية الحجز في المطاعم أو الحفلات وغيرها.

ومن اهم مزاياها يحصل حامل البطاقة على خصم 30% على خدمات Loungekey ، وذلك حينما يصل للمطارات.

ومن مزايا حامل هذه البطاقة يمكن لأسرته أن تشاركه في حدها الائتماني، ويصدر لهم بطاقة إضافية.

مزايا بطاقة بلاتينيوم:

إمكانية الحصول على العديد من العروض التي تشمل خصومات رائعة والتخفيضات بمجرد استخدام الشخص المستفيد من البطاقة حيث يتم دفع قيمة مشترياتك ويمكنك السحب والإيداع بها من أجهزة الصراف الآلي.

تقوم البطاقة بتوفير درجة عالية من الحماية لكافة العملاء بمجرد استخدامها من أجل شراء المنتجات والخدمات عبر الانترنت أو التبرع للجمعيات الخيرية بأمان، علماً بإنه لا يمكن لأي شخص استخدمها بدون علمك.

تمتاز هذه البطاقة باقل هامش ربح، بمعدل هامش ربحي 1% شهرياً و12% سنوياً كما أن بنك الراجحي لا يضيف أي رسوم أو ضرائب أخرى.

كيفية تحويل النقاط بمبلغ مالي ببنك الراجحي: