من خلال ابشر وكيفية سداد رسوم الزيارة العائلية للسعودية وخطوات الإستعلام عن التاشيرة

يحتاج الكثير من الوافدين على المملكة للحصول على تاشيرة زيارة عائلية لاسرته لزيارة المملكة لفترة معينة ولطب التاشيرة يقوم بتسديد رسوم طلب التاشيرة وهو ماسوف نوضحه بداخل المقال ونوضح كذلك كيفية الحصول على التاشيرة وتكلفة الزيارة للمملكة وكيفية الاستعلام عن التاشيرة بالخطوات سوف نوضحها بداخل المقال، حيث تحرص الحكومة بالمملكة العربية السعودية على تيسير الحال على المُواطنين والمُقيمين من الدول الأخرى أيضاً، ونجد هذا ملحوظاً من خلال تقديم المزيد من الخدمات سواء الإلكترونية منها أو غيرها من الخدمات، وضمن تلك الخدمات هي الزيارة العائلية للمُقيمين والوافدين.

كيفية تسديد رسوم الزيارة العائلية :

ادخل على رابط مِنصة “إنجاز” الإلكترونية.

ثم تقوم بتسجيل الدخول إنجاز عبر المُوقع الإلكتروني.

الضغط على ايقونة “الأفراد”

الضغط على أيقونة “تأشيرة دخول”.

التأكد من قراءة الشروط والأحكام قراءة جيدة والقيام بالنقر على “أوافق”.

كتابة كافة المعلومات المطلوبة وإدخالها بشكل صحيح

إدخال رقم الطلب وتحديد قيمة الرسم.

ضرورة أن يقوم باختيار “طريقة الدفع” وكتابة البيانات، ومن ثَم إعطاء الأمر لطباعة الوصل.

الرسوم المقررة لتمديد الزيارة العائلية :

ومن المعروف أن مديرية الجوازات في المملكة العربية السعودية قد أوضحت من خلال صفحتها الرسمية عبر تويتر عن تخفيض رسوم الإجراءات، فقد أشارت إلى تخفيض رسوم الزيارة العائلية إلى 300 ريال وقد قامت بتوضيح الأمر بشأن رفع رسوم التأشيرة العائلية إلى 2,000 ريال سعودي، وبالكاد نتج عن هذا الأمر توقف المُقيمين بالمملكة عن دعوة ذويهم من الأسر نظراً لأن التكاليف أصبحت مُرتفعة عن ذي قبل، وبُناءً على ذلك أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبد العزيز” قراراً بتخفيض رسوم الزيارة العائلية إلى 300 ريال سعودي، اما بخصوص تكلفة الزيارة العائلية للسعودية قد يختلف سعرها اعتماداً على المُدة الخاصة بالتأشيرة،وسوف نوضح رسوم الزيارة العائلية كالاتي:

رسوم الزيارة العائلية تقدر قيمتها حوالي 100 ريال سعودي لمدة يومين، وكلما زادت مدة الزيارة زادت التكلفة بشكل طردي وكانت رسومها لمُدة 4 – 14 – 30 – 90 أيام 300 ريال سعودي.

أما في حالة أن الزيارة العائلية كانت لمدة 180 يوم تقدر قيمتها بحوالي 3,000 ريال سعودي، وفي حالة إنها كانت لمدة عام تكون تكلفتها المالية حوالي 5,000 ريال سعودي.

وتكلفة الزيارة العائلية 2022 لمُدة عامين 8,000 ريال سعودي.

كيفية تمديد الزيارة العائلية في السعودية عبر “أبشر”: