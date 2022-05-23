بأطول فترة سداد للنساء العاطلات عن العمل قرض العمل الحر تمويلات تصل 120 ألف ريال

تقدم حكومة المملكة الكثير من الخدمات والمساعدات المالية للمواطنين وخاصة العاطلين عن العمل والاسر الفقيرة ومن اهم ماتقدمه من خلال بنك التنمية الاجتماعية قروض ميسرة للنساء الاطلات عن العمل قرض يصل الى 120 الف ريال وعلى اطول فترة سداد وبمزايا عديدة، وسوف نذكر بالمقال شروط الحصول على القرض والاوراق والمستندات المطلوبة للحصول على القرض وكيفية التقديم على القرض، حيث تهتم المملكة وبخاصة بدعم النساء بكل السبل الممكنة ليتمكنوا على مواجهة مصاعب الحياة خاصة للمرأة العاطلة عن العمل فتقوم المملكة بدعمهم عن طريق بنك التنمية الإجتماعية والذي كان يطلق عليه بنك التسليف في السابق بمنح النساء العاطلات عن العمل قرض يصل الى 120 الف ريال ويقدم القرض بميزة السداد التي تصل إلى 60 شهرا، ويكون القرض الحر للنساء لتمويل شراء سيارة أو لببدء بإقامة مشروع صغير لهم، او لتحسين الوضع المادي و البدء في مشاريع جديدة لتحسين المستوى المعيشي، ويعد بنك التمنية الاجتماعية السعودية من أهم وأكبر البنوك السعودية التي تقدم الكثير من التمويلات والقروض التي تساعد المواطنين، كما يتميز بأن جميع تعاملات البنك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

الشروط الواجب توافرها للحصول على قرض العمل الحر للنساء العاطلات:

يشترط أن تكون المستفيدة من القرض سعودية الجنسية.

أن تكون طالبة القرض مقيمة بالمملكة بشكل دائم.

ألا يزيد الدخل الشهري لطالبة القرض عن 20 ألف ريال سعودي.

تقدم المستفيدة من القرض كافة الضمانات التي تضمن قيمة القرض.

ألا يقل عمر المستفيدة من القرض عن 18 عام ولا يزيد عن 65 عام.

ضرورة الموافقة على جميع الشروط والأحكام التي وضعها بنك التنمية الاجتماعية.

يشترط أن تكون المستفيدة من القرض حاصلة على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ألا تكون المستفيدة من القرض لديها ديون لأحد البنوك الأخرى.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على قرض العمل الحر للنساء العاطلات:

مطلوب تقديم أصل وصورة من الهوية الوطنية للمتقدمة.

مطلوب تقديم رقم الحساب البنكي الخاص بالمتقدمة.

مطلوب تقديم وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

مطلوب تقديم رقم الجوال، محل الإقامة و العنوان.

كيفية التقديم للحصول على قرض العمل الحر للنساء من بنك التنمية: