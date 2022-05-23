العالم اليوم - حكومة بينيت ترفض قرار المحكمة بشأن صلاة اليهود بباحات الأقصى

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 مايو 2022 03:21 صباحاً - عاودت إسرائيل التأكيد على ترتيب طويل الأمد مع "السلطات الإسلامية" يمنع صلاة اليهود في مجمع المسجد الأقصى، في رفض لقرار محكمة إسرائيلية شككت في شرعية إجراءات الشرطة ضد مخالفين.

وطعن ثلاثة قُصَّر يهود على قرار منعهم من دخول البلدة القديمة لمدة 15 يوما بسبب أدائهم طقوسا يهودية داخل المجمع. وحكمت محكمة لصالحهم الأحد.

ودفعت الشرطة بأن هذه التصرفات أخلَّت بواجبات أفرادها وهددت النظام العام. لكن قاضي المحكمة الإسرائيلية قال إنه بينما لم تكن لديه نية للتدخل في سياسة إنفاذ القانون، فإن سلوك المستأنفين على القرار لم يكن "مثيرا للقلق من الإضرار بالأمن القومي أو السلامة العامة أو أمن الأفراد".

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إنها ستستأنف الحكم أمام محكمة القدس الجزئية الأعلى درجة.

وأضاف في بيان "لا يوجد تغيير ولا مخطط لأي تغيير في الوضع القائم" في الحرم القدسي.

وتابع القول "قرار محكمة الصلح يركز حصريا على حالة سلوك القصر التي عُرضت عليها ولا يتضمن قصدا أوسع بشأن حرية العبادة" في الحرم القدسي.

جاء هذا الحكم قبل أسبوع من موعد قيام اليهود القوميين بما يُسمى "مسيرة الأعلام" السنوية بأنحاء البلدة القديمة بالقدس التي تحيي ذكرى احتلال إسرائيل لها في حرب عام 1967. ويرفض الفلسطينيون هذه المسيرة.