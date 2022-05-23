نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل اعرف نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2022 والاستعلام عن أسماء المقبولين في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعرف نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2022 والاستعلام عن أسماء المقبولين،. حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي ، عن إعلان النتائج النهائية لقرعة الجمعيات الأهلية الإلكتروني العام 2022.

هذا من أجل اختيار 3000 حاج من بين أكثر من 17 ألف مواطن ممن سجلوا طلبات على الموقع المخصص قرعة حج الجمعيات الأهلية ، اليوم الأحد 22 مايو.

حيث سيتم اختيار 25 في المائة من إجمالي الحصة المخصصة للدولة . وذلك على أساس حصة الجمعيات الأهلية أو المنظمات غير الحكومية المخصصة لهذا العام ، والتي تصل إلى ما مجموعه 3000 حاج .

نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2022

أكدت وزيرة التضامن نيفين القباج أن موسم الحج يأتي هذا العام لتقديم أفضل الخدمات لحجاج الجمعيات. حيث سينهي مجلس أمناء المؤسسة الوطنية لتيسير الحج جميع عقود الفنادق والمواصلات ويعلن عن برنامج رحلة الحج.

حيث سيشهد هذا العام تنفيذ مستوى واحد فقط لرحلة الحج. “المستوى الاقتصادي” في ضوء اعداد الحجاج الذين سيؤدون فريضة الحج في المملكة العربية السعودية . هذا ويوجد بعض من شروط أداء فريضة الحج عام 2022 والذي سنتعرف عليها من خلال متابعتكم للسطور التالية.

شروط حج الجمعيات الأهلية 2022

بعد إعلان وزيرة التضامن عن نتيجة قرعة الحج 2022 ، مشيرة إلى أنه تم اختيار 3000 حاج من بين أكثر من 17500 مواطن سجلوا طلبات على الموقع المخصص لتقديم حج القرعة ، والعديد ممن تقدموا بطلب للحصول على حج الجمعيات والذين يسعون للحصول على معلومات. حول كيفية الاستعلام عن أسماء المقبولين في قرعة حج الجمعيات 2022.

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 65 عامًا.

لم يسبق لمقدم الطلب أداء فريضة الحج في حياته.

الحصول على أحد لقاحات فيروس كورونا المعتمدة.

أن تكون عضوًا مسجلاً في الجمعيات الأهلية عند تقديم الطلب ودفع الرسوم السنوية.

أن تكون الجمعية تم تسجيلها قبل الأول (يناير) 2022 ، ولم توقع عليها أية عقوبات بسبب الانتهاكات التي ثبتت بحقها.

رابط التسجيل في قرعة حج الجمعيات الأهلية

سيتم أيضًا تسجيل جميع بيانات الحجاج الراغبين في أداء مناسك الحج على بوابة الحج المصرية الموحدة ، ولا يُسمح للأعضاء بالتسجيل إلا لدى هيئة واحدة سواء كانت تضامنية أو داخلية أو سياحية .

وسيتم إجراء القرعة الإلكترونية مركزيًا في بوابة اختيار الحجاج الفائزين لجميع المحافظات حسب نسبة الحجاج قدمت كل محافظة الطلبات.

نشرت المؤسسة الوطنية لتيسير الحج على موقعها الرسمي رابطً نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2022 والاستعلام عن أسماء المقبولين (انقر هنا للاستعلام عن النتائج).