نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعلان نتيجة قرعة حج الجمعيات 2022 بالرقم القومي بوابة الحج المصرية فوز 3 ألاف حاج في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعلان نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2022 رابط وزارة التضامن الإجتماعي، والإستعلام بالرقم القومي للحاج من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، حيث يهم الحجاج المتقدمين لموسم حج هذا العام 2022 من خلال الجمعيات الأهلية، التعرف على نتيجة القرعة التي أجرتها وزارة التضامن الإجتماعي بالفعل، فيُقبل الحجاج كل عام للإشتراك في قرعة حج الجمعيات، لما تقدمه من مميزات وتسهيلات كبيرة للحجاج، فضلاً عن أفضل الأسعار في تذاكر الطيران والإقامة والتي تكون قريبة من الحرم، كما تقوم المؤسسة القومية لتيسير الحج بالمتابعة مع الجانب السعودي، لإنهاء التعاقدات الخاصة بالفنادق والطيران استعداداً لإستقبال حجاج الجمعيات الأهلية.

نتيجة القرعة العلنية لحج الجمعيات الأهلية 2022

أكدت وزارة التضامن الإجتماعي، القيام بإجراء القرعة العلنية الإلكترونية في مديريات الأمن بمختلف المحافظات، والتي أسفرت عن فوز 3 ألاف حاج من المتقدمين لقرعة حج الجمعيات الأهلية هذا العام، من بين عدد الحجاج الذين تقدموا لقرعة حج الجمعيات هذا العام، والبالغ عددهم 17 ألف مواطن قاموا بالتسجيل من خلال الموقع الخاص بحج الجمعيات الأهلية، حيث تُخصص الدولة 25% من إجمالي عدد الحجاج كحصة لحجاج الجمعيات الأهلية، وهي النسبة التي تم اعتمادها منذ انتشار جائحة الكورونا قبل عامين.

ومن المقرر أن يشهد موسم حج هذا العام لحجاج الجمعيات الأهلية، تنفيذ مستوى واحد فقط لرحلة الحج، وهو المستوى الإقتصادي وفقاً لعدد الحجاج الفائزين في موسم حج قرعة الجمعيات الأهلية هذا العام.

رابط الإستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2022

أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي، الإنتهاء من اجراءات القرعة العلنية لحج الجمعيات الأهلية 2022، على أن يتم اعلان النتيجة مساء الأحد 22 مايو، وقد تم اختيار الثلاث ألاف حاج الفائزين من المتقدمين والمسجلين عبر الموقع والذين توافرت فيهم شروط التقديم، حيث يمكنهم الإستعلام عن النتائج من خلال الروابط التالية:-

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التضامن الإجتماعي، تقوم بتسجيل بيانات الحجاج المتقدمين للتسجيل لأداء فريضة الحج من خلال بوابة الحج المصرية الموحدة، بحيث لا يستطيع المتقدم التسجيل للحج في أكثر من جهة، فمن المعروف أن تنظيم رحلة الحج كل عام في مصر تتم من خلال جهات ثلاث، هي (قرعة الجمعيات – قرعة وزارة الداخلية – الحج السياحي)، ويتم اجراء القرعة العلنية من خلال بوابة الحج الموحدة لإختيار الحجاج الفائزين بمختلف المحافظات، وفقاً للنسبة المحددة وعدد الطلبات التي ترد من كل محافظة على حدا.

شروط حج الجمعيات الأهلية 2022

حددت المؤسسة المصرية لتيسير الحج والعمرة، الشروط الواجب توافرها في الحجاج المتقدمين لموسم حج 2022، من خلال إحدى الجمعيات التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي والتي هي كالتالي:-