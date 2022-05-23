نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك تقديم الصف الأول الابتدائي 2023 بالرقم القومي للطفل للقبول بالمدارس الحكومية الرسمية كل المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع اقتراب العام الدراسي الجديد 2022-2023، يزيد البحث من قبل أولياء الأمور عن رابط وخطوات التسجيل في الصف الأول الإبتدائي، وذلك للتقديم لأبنائهم في المدارس الحكومية التي يرغبون فيها، والتي تتوافر مع ما يرغبون فيه من مميزات وشروط، كأن تكون قريبة من المنزل والمستوى التعليمي بها جيد، وغير ذلك من المميزات في المدرسة التي يراها ولي الأمر مناسبة لإلتحاق ابنه بها، وقد وفرت وزارة التربية والتعليم على أولياء الأمور عناء الذهاب إلى المدارس للتقديم للصف الأول الإبتدائي، ليكون التقديم الكترونياً من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم، مع وضع عدد من الشروط والخطوات للتقديم والتي نبينها في السطور المقبلة.

اجراءات التقديم للصف الأول الإبتدائي 2023

ينبغي على أولياء الأمور الراغبين في التقديم لأبنائهم في الصف الأول الإبتدائي للعام الدراسي الجديد، اتباع الضوابط والإجراءات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن، حيث تسري هذه الإجراءات على المدارس والإدارات التعليمية التابعين لها بمختلف المخافظات، والتي هي على النحو التالي:-

التقديم للصف الأول الإبتدائي الكترونياً من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.

يقوم ولي الأمر بالتقديم لنجله بنفسه في الصف الأول الإبتدائي

التقديم يكون من خلال الرقم القومي للطفل المدون على شهادة الميلاد الإلكترونية.

يمكن لولي الأمر الذي يجد صعوبة في التسجيل الكترونياً لنجله في الصف الأول الإبتدائي 2023، التوجه إلى المدرسة التي يرغب في قيد ابنه بها، ومعه صورة من شهادة ميلاد الرقم القومي للطفل والأصل للإطلاع وبطاقة الرقم القومي الخاصة به، ويطلب من مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة أن يقوم بالتسجيل له الكترونياً للإلتحاق بالمدرسة.

موعد بدء التسجيل للإلتحاق بالصف الأول الإبتدائي 2023

حددت وزارة التربية والتعليم مواعيد بدء تسجيل الطلاب للإلتحاق بالصف الأول الإبتدائي من العام الدراسي الجديد 2022-2023، حيث يبدأ التقديم بداية من الأول من يونيو 2022، وتقوم المدارس والإدارات التعليمية بمختلف المحافظات، بالإعلان عن بدء التقديم وفتح باب التسجيل، من خلال وضع اعلان واضح في مكان المدرسة والإدارة التعليمية.

شروط التقديم للصف الأول الإبتدائي 2023

يقوم ولي الأمر بالتسجيل الكترونياً للإلتحاق بالصف الأول الإبتدائي، ويتوجب عليه اختيار 3 رغبات على الأقل وبحد أقص 5 مدارس حكومية يرغب في قيد نجله بها، عل ىأن يكون سن الطفل في الأول من أكتوبر 2022 لا يقل عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات.

وبعد الإنتهاء من التقديم والتسجيل بالمدارس، تقوم المدرسة بإغلاق الموقع وطباعة كشوف المقبولين للإلتحاق بها، ويتم اعلام ولي الأمر بالإجراءات والقواعد الخاصة للقبول من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، وفقاً لما يتم تنظيمه من قواعد وضوابط للقبول، والتي هي قبول ترتيب التلاميذ تنازلياً من الأكير سناً حتى الأصغر سناً.