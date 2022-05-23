طريقة عمل الكرواسون المورق بالشوكولاتة بخطوات سهلة

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الكرواسون من المخبوزات الفرنسية اللذيذة التي تصلح لتناولها في وجبة الإفطار كما أن الأطفال يحبوها بحشوة الشوكولاتة الشهية ويمكن حشو الكرواسون بحشوات كثيرة ومختلفة ولكن أشهرها هي حشوة الشوكولاتة اللذيذة واليوم سنقدم لكي أسهل طريقة لعمل الكرواسون اللذيذ بحشوة الشوكولاتة الشهية. طريقة عمل الكرواسون المورق المكونات 2 كوب من الدقيق الأبيض متعدد الإستخدامات.

ربع كوب من الماء الدافئ.

2 ملعقة كبيرة من الحليب البودر.

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف كوب من الزبدة الغير مملحة.

بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة.

ربع كوب من الحليب.

2 كوب من الشكولاتة الدارك المبشورة.

شوكولاتة سائلة للتزين. طريقة تحضير الكرواسون في كوب عميق نضيف الخميرة والسكر والماء الدافئ ونقلبهم جيدا ونتركهم لتنشط الخميرة. في وعاء أخر نضيف الدقيق المنخول ونضيف إليه الحليب المجفف والملح ونقلبهم جيدا. نقوم بإضافة الخميرة بعد التأكد من فعليتها ونقوم بعجن المكونات حتى نحصل على عجينة متماسكة. نضع الزبدة بين ورقتين من الزبدة ونقوم بفرها بالنشابة على شكل مستطيل. نقوم برش دقيق على مكان العجن ونفرد العجينة على شكل مستطيل. نقوم بتغطية الزبدة بعجينة الكرواسون مع الضغط على الأطراف جيدا، ثم نقوم بفرد العجينة من جديد بالنشابة ونقوم بلفها مرة أخرى. نغطي العجينة بغطاء بلاستيكي وندخلها الثلاجة لمدة 30 دقيقة، نقوم بإخراج العجينة من الثلاجة ونفردها على مكان الخبز المرشوش بالدقيق. نقوم بتقطيع عجينة الكرواسون إلى مثلثات متساوية الحجم نقوم بأخذ مثلث ونضع فيه الشوكولاتة المبشورة. ثم نقوم بلف مثلثات الكرواسون رول مع غلق الطرف، ثم في وعاء صغير نضيف بيضة مع اللبن ونخفقها جيدا ثم ندهن بها الكرواسون جيدا. نحضر صينية لخبز الكرواسون ونضع فيها قطع الكرواسون بعد دهنها بالزبدة. نغطي صينية خبز الكرواسون بغطاء بلاستيكي ونتركه في مكان دافئ ومظلم لمدة ساعة ونصف لتختمر. ندخل الكرواسون فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية على الرف الأوسط لمدة ربع ساعة مع متابعة التسوية. نخرج صينية الكرواسون من الفرن ونترك الكرواسون ليبرد تماما، نزين قطع الكرواسون الشهية بالشوكولاته السائلة. عمر شويل - جدة طريقة عمل الكرواسون المورق بالشوكولاتة بخطوات سهلة - ثقفني

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