“بالألوان” نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022

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عمر شويل - جدة تزداد عمليات البحث عبر الانترنت في البحث للتعرف على نتيجة الصف الرابع الابتدائي للترم الثاني 2022، حيث وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عرض النتيجة من خلال الموقع الرسمي لبوابة نتائج التعليم الأساسي، وقد زاد المتابعون لنتائج البحث بشكل ملحوظ للتعرف على النتيجة، لاسيما بعد الانتهاء من تصحيح أوراق الإجابات.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022

حيث قامت العديد من المحافظات في جمهورية مصر العربية في الإعلان عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 للترم الثاني، ولكن لا يزال الكثير من أولياء الأمور يقومون بالبحث عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 لتعرف على نتائج الطلاب والطالبات.

لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي



تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواقع بوابة نتائج التعليم الأساسي للتعرف على نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني، وذلك من خلا إتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي من ذلك الرابط.

ثم تحديد المرحلة الدراسية.

إدخال الرقم القومي للطالب ورقم الجلوس.

ثم كتابة المعلومات الخاصة بالطالب مثل “بيانات المدرسة، والمنطقة التعليمية”.

وأخيراً الضغط على “عرض النتيجة”.

“أعرف نتيجتك بالألوان” نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022

حيث قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني سوف يتم الإعلان عنها من خلال 4 الوان والتي تشير على مستوى الطلاب في الاختبارات وهي على النحو التالي:

الأزرق: يدل إلى حصول الطالب على تقدير من (85 إلى 100) درجة.

الأخضر: يدل إلى حصول الطالب على تقدير من (65 إلى 85) درجة.

الأصفر: يدل إلى حصول الطالب على تقدير من (50 إلى 65).

الأحمر: يدل إلى أن الطالب لم يستطيع الاتقان في تلك المعارف والمهارات والتقدير يكوم (من 1 إلى أقل من 50)

وقد قامت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة بالإعلان عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني من خلال الدخول على موقع بوابة القاهرة التعليمة وإتباع الخطوات من تسجيل رقم جلوس الطالب وإدخال كافة المعلومات للاستعلام عن النتيجة.