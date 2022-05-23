زلزال قوى يضرب جزيرة فى اليابان (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - ووفق ما قالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، حسبما ذكرت وكالة روسيا اليوم، فإن الزلزال وقع على بعد 236 كم جنوب شرق مدينة كاتسورا، فيما تواجد مصدر الهزات على عمق 15.8 كم.

وكانت وكالة الأرصاد اليابانية، قد أعلنت صباح أمس الأحد، أن زلزالا بلغت قوته الأولية 5.8 درجات على مقياس ريختر ضرب محافظة فوكوشيما ومحافظات أخرى فى شرق وشمال شرق اليابان، غير أنه لم يتم الشعور حتى الآن بإمكانية وقوع موجات "تسونامى".