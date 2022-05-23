شولتس: ألمانيا تجرى مفاوضات مكثفة مع السنغال بشأن الغاز

جدة - نرمين السيد - وقال شولتس خلال مؤتمر صحافى مشترك مع الرئيس السنغالى ماكى سال إن ألمانيا تشارك فى مشاريع للطاقة المتجددة أو تخزين طاقة فى السنغال وقد بدأت المحادثات بشأن الغاز.
وأشار إلى أنها ستتواصل "بشكل مكثف" على مستوى الخبراء "لأنه من المنطقى" و"من مصلحتنا المشتركة إحراز تقدم".
ومن جانبه قال الرئيس السنغالى: "نحن مستعدون فى كل الأحوال للعمل على إمداد السوق الأوروبية بالغاز الطبيعى المسال".
وأضاف: "لقد طلبت من المستشار الألمانى مرافقتنا لتطوير موارد الغاز هذه، لإنتاج الغاز الطبيعى المسال وإرساله من إفريقيا إلى أوروبا وكذلك من أجل تحويل الغاز إلى طاقة".
وتوقع سال أن يبدأ الإنتاج فى ديسمبر 2023 بمعدل 2،5 مليون طن من الغاز الطبيعى المسال سنويا فى البداية و10 ملايين فى العام 2030.
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