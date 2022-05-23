رجل يقتل آخر بالرصاص فى قطار أنفاق نيويورك ويلوذ بالفرار

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشرطة إلى أن إطلاق النار وقع قبل وقت الظهر بقليل على متن قطار "كيو" الذى كان يتحرك أعلى جسر مانهاتن، حيث قتل الضحية البالغ 48 عاما فى المستشفى.

وقال رئيس الشرطة كينيث كورى للصحفيين إن "إطلاق النار هجوم عشوائى على ما يبدو، حيث وقع بينما كان الضحية جالسا فى العربة الأخيرة بالقطار متوجها من بروكلين إلى مانهاتن".

وأضاف: "وفقا للشهود، فإن المشتبه به كان يسير ذهابا وإيابا فى نفس عربة القطار، وبدون استفزاز سحب مسدسا وأطلق النار على الضحية من مسافة قريبة".

وأشار إلى أن المهاجم هرب بعد أن وصل القطار محطة شارع القنال فى مانهاتن، لافتا إلى أن الشرطة تراجع تسجيلا أمنيا فى محاولة للتعرف عليه.