هنا رابط حجز جواز سفر سوريا 2022 الكترونيا visa.sy هيئة الهجرة والجوازات

رابط حجز جواز سفر سوريا 2022، من الكلمات التي يهتم بها قطاع كبير من المواطنين في سوريا أو خارجها حالياً، كيفية حجز جواز سفر الكترونيا، حيث تم فتح باب الحصول على جواز السفر أمام جميع المواطنين، وقد أعلنت هيئة الهجرة والجوازات استمرار فتح باب التسجيل حتى نهاية الشهر الحالي، وقررت الوزارة التقديم الكتروني حتى تسهل على المواطنين الخدمات الخاصة بالجوازات، ونوافيكم الآن عن رابط حجز جزاز سفر سوريا 2022 فتابعونا.

حجز جواز سفر سوريا 2022

تعتبر سوريا واحدة من أبرز الدول العربية، والتي يرغب بعض المواطنين فيها للخروج منها لأي دولة أخرى، وهذا بحثاً عن فرص عمل كبير وعلى العكس هناك البعض الذين يرغبون دخول الدولة السورية للعمل فيها، وكان في السابق يتم الحصول على جواز السفر أن تجديده وغيرها من المهام، من خلال التوجه إلى مكتب الوزارة وكان هذا يحتاج وقتاً كبيراً ومجهوداً متضاعف، ولكن أعلن المسئولين في الوزارة عن انطلاق منصة حجز جواز السفر الإلكتروني للحد من التواجد في أماكن مزدحمة والحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

رابط منظومة حجز جواز سفر سوري 2022

تتيح منصة حجز جواز سفر سوري لأي مواطن في سوريا أو من خارجها، إمكانية حجز دور للحصول على الجواز بكل سهولة جداً من خلال الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة الداخلية هيئة الجوازات والهجرة هنا.

اختيار أيقونة التسجيل عبر المنصة.

الضغط على الخدمات الإلكترونية المتاحة.

يتم تحديد الخدمة التي ترغب في الحصول عليها.

إدخال كل البيانات المطلوبة بشكل صحيح والتأكد منها.

إرفاق كل المستندات المطلوبة.

اختيار الموعد والتاريخ المناسب، ثم يتم الضغط على أيقونة حجز الدور.

الأوراق المطلوبة لحجز جواز سفر سوري

على الراغبين حجز موعد للحصول على جواز سفر سوري، استكمال كل الأوراق المطلوبة للتقديم الكترونيا، وتلك الأوراق هي: