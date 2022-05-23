رئيس بولندا يدعو لإبرام اتفاق جديد بشأن حسن الجوار مع أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال دودا اليوم الأحد: "إننى مقتنع تماما بأن الوقت قد حان لإبرام معاهدة جديدة حول حسن الجوار، والتى ستأخذ فى الاعتبار ما بنيناه فى علاقاتنا، على الأقل فى الأشهر الأخيرة".
وشدد دودا على أن الحدود البولندية الأوكرانية يجب أن توحد لا أن تقسم.
واقترح دودا أن يكون خط السكك الحديدية السريع بين كييف ووارسو علامة على العلاقات البولندية الأوكرانية الجيدة.
فى وقت سابق، أكد رئيس بولندا أن بلاده ستبذل قصارى جهدها من أجل انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبى.
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