here موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021 برابط مفعل من وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني PDF

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021 برابط مفعل من وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني pdf حيث سنتابع ونستعرض مع حضراتكم على رأس ومدار الساعة خطوات الوصول إلى نتائج القبول الموازي والتي تم الانتهاء من عمليات رفعها اون لاين وذلك على شكل ملفات pdf بالاسم الرباعي وغيرها من البيانات التي جاءت مطلوبة للأجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022

موقع معرفة نتائج القبول الموازي اصبحت الآن مطروحة على شكل الكتروني من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث أعلنت بشكل مؤخرا وزارة التربية والتعليم العراقية على إمكانية الاستعلام والحصول على نتائج القبول الموازي اون لاين وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية اون لاين وذلك بمنتهي البساطة والسهولة، حيث تسعي وزارة التربية والتعليم العراقية على تفعيل إمكانيات الوصول الى جميع الخدمات التعليمية بالعراق اون لاين وذلك فى ظل ازمة ارتفاع حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد، لذا نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال الآن خطوات استعلام عن نتائج القبول الموازي اون لاين

خطوات استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

خطوات وكيفية الاستعلام عن نتائج القبول الموازي جاءت بمنتهي السهولة الممكنة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على شكل الكتروني جاء بالشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى تدوين اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

تسجيل المحافظة التابع اليها الطالب النقر فى النهاية على ايقونة استعلام

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله

مصاريف الجامعات العراقية