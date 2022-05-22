نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر here موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021 برابط مفعل من وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني PDF في المقال التالي
موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021 برابط مفعل من وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني pdf حيث سنتابع ونستعرض مع حضراتكم على رأس ومدار الساعة خطوات الوصول إلى نتائج القبول الموازي والتي تم الانتهاء من عمليات رفعها اون لاين وذلك على شكل ملفات pdf بالاسم الرباعي وغيرها من البيانات التي جاءت مطلوبة للأجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين
موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022
موقع معرفة نتائج القبول الموازي اصبحت الآن مطروحة على شكل الكتروني من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث أعلنت بشكل مؤخرا وزارة التربية والتعليم العراقية على إمكانية الاستعلام والحصول على نتائج القبول الموازي اون لاين وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية اون لاين وذلك بمنتهي البساطة والسهولة، حيث تسعي وزارة التربية والتعليم العراقية على تفعيل إمكانيات الوصول الى جميع الخدمات التعليمية بالعراق اون لاين وذلك فى ظل ازمة ارتفاع حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد، لذا نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال الآن خطوات استعلام عن نتائج القبول الموازي اون لاين
خطوات استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022
خطوات وكيفية الاستعلام عن نتائج القبول الموازي جاءت بمنتهي السهولة الممكنة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على شكل الكتروني جاء بالشكل التالي:-
- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
- البدء فى تدوين اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني
- تسجيل المحافظة التابع اليها الطالب النقر فى النهاية على ايقونة استعلام
شروط القبول الموازي بالعراق
- ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.
- بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.
- وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..
- اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله
مصاريف الجامعات العراقية
- الطب العام 4.500.000 دينار عراقي.
- طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.
- الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.
- هندية النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.
- الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.
- التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.
- الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.
- كلية التمريض: 875.000 دينار عراقي.
- كلية الطب البيطري 875.000 دينار عراقي.
- كلية التقنية الطبية 1.125.000 دينار عراقي.
- كلية العلوم 750.000 دينار عراقي.
- التخصصات العلمية الأخرى 750.000 دينار عراقي.
- كلية القانون 600.000 دينار عراقي.
- الكليات الإنسانية 450.000 دينار عراقي.
- الكلية التقنية الإدارية 500.000 دينار عراقي.
- المعاهد الطبية 1.000.000 دينار عراقي.
- المعاهد التكنولوجية 600.000 دينار عراقي.
- بقية المعاهد 375.000 دينار عراقي
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