بلجيكا تفرض حَجْرًا إلزاميا على مصابي جدري القرود

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 11:23 مساءً - بعد أن عايش العالم الحجر الصحي والحظر وما شابهه من إجراءات إجبارية على مصابي فيروس كورونا ومازالت بعد الدول تطبق تلك الإجراءات، انتشر مرض جديد حول العالم المسمى “بجدري القرود” وأسرعت عدد من الدول لمواجهة المرض قبل انتشاره بسرعه.

وفرضت بلجيكا اليوم الأحد حجرا إلزاميا على مصابي جدري القرود، لتصبح أول دولة في العالم تفرض هذا الإجراء، وذلك بعد أن انتشر المرض في 14 دولة حول العالم.

وقالت السلطات الصحية في بلجيكا، الأحد، أنه يتعين على المصابين بفيروس جدري القرود أن يعزلوا أنفسهم لمدة 21 يوما، يأتي ذلك بعد الإبلاغ عن 3 حالات إصابة بالمرض في البلاد.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الإصابات التي جرى اكتشافها مرتبطة بمهرجان أقيم في مدينة أنتويرب الساحلية الجمعة الماضية.

وانتشر فيروس جدري القرود في عدد من دول أوروبا الغربية في أبريل ومايو، وتم اكتشافه في أستراليا وبلجيكا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وكندا والبرتغال والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والسويد وإسرائيل.

وعقدت منظمة الصحة العالمية اجتماعا طارئا الجمعة الماضية، لبحث تفشى جدري القرود، بعد تأكد أو الاشتباه فى أكثر من 100 إصابة في أوروبا.

ووصفت ألمانيا الظاهرة بأكبر تفش للمرض فى أوروبا إلى الآن، وتأكدت إصابات فى خمس دول على الأقل هى بريطانيا، وإسبانيا، والبرتغال، وألمانيا، وإيطاليا، فضلا عن الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا.

ورصد المرض أول مرة فى القرود، وعادة ما ينتقل بالمخالطة القريبة، ونادرا ما انتشر خارج أفريقيا، ولذلك أثارت السلسلة الجديدة قلقا واسعا.

ومع ذلك لا يتوقع العلماء تطور العدوى إلى جائحة مثل كورونا، لأنه لا ينتشر بسهولة مثل الفيروس التاجى، وهو عادة مرض فيروسى خفيف تشمل اعراضه الحمى والطفح الجلدي.