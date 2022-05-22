زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة سواحل اليابان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 11:23 مساءً - وقعت هزة أرضية بقوة 6 درجات وفق مقياس ريختر، قبالة ساحل جزيرة هونشو اليابانية، ووفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، يقع مركز الزلزال على بعد 236 كم جنوب شرق مدينة كاتسورا، بحسب "روسيا اليوم".

وتواجد مصدر الهزات على عمق 15.8 كم، وفى وقت سابق، سجل علماء الزلازل هزة بقوة 6.3 درجات قبالة سواحل مملكة تونجا.

يذكرأن، أعلنت وكالة الأرصاد اليابانية صباح اليوم أن زلزالا بلغت قوته الأولية 5.8 درجات على مقياس ريختر ضرب محافظة فوكوشيما ومحافظات أخرى في شرق وشمال شرق اليابان اليوم، غير أنه لم يتم الشعور حتى الآن بإمكانية وقوع موجات مد عاتية (تسونامي).

وقالت الوكالة في بيان، نشرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية، إنه لم ترد أنباء فورية حول وقوع إصابات أو أضرار جسيمة بالممتلكات عقب الزلزال الذي وقع قرابة الساعة 12:24 ظهرا بالتوقيت المحلى.

وأضافت أن الزلزال سجل أقل من 5 درجات على مقياس شدة الزلازل الياباني البالغ 7 درجات في مدينة إيواكي في فوكوشيما، وكان تركيزه على عمق حوالي 30 كيلومترًا فى المحيط الهادئ قبالة محافظة إيباراكي، وسجل أيضًا 4 درجات في بعض الأجزاء الأخرى من فوكوشيما و 3 في المحافظات المجاورة مياجي وياماجاتا وإيباراكي ونيجاتا وتوتشيجي.