بايدن يستثني تايوان من اتفاقية التجارة بين الهند والمحيط الهادئ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 11:23 مساءً - أكد مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان أن تايوان ليست من بين الحكومات التي وقعت على إطلاق الإطار الاقتصادي الهندي والمحيط الهادئ، وهو اتفاق تجاري يهدف إلى السماح للولايات المتحدة بالعمل عن كثب مع الاقتصادات الآسيوية الرئيسية.

ومن المتوقع أن يكشف الرئيس جو بايدن غدا الإثنين، عن قائمة الدول التي ستنضم إلى اتفاقية تجارية متوقعة بين الهند والمحيط الهادئ منذ فترة طويلة ، لكن تايوان لن تكون من بينها.

ويعتبر إدراج جزيرة تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي، والتي تدعي الصين أنها تخصها، يثير غضب بكين - التي قالت إن الاتفاق الاقتصادي الذي تقوده الولايات المتحدة 'محكوم عليه بالفشل'.

وقالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأحد إن “الحقائق ستثبت أن ما يسمى بـ ”استراتيجية المحيطين الهندي والهادئ هي في الأساس استراتيجية لخلق انقسامات واستراتيجية للتحريض على المواجهة واستراتيجية لتدمير السلام".

وتشمل القضايا التي يسعى الاتفاق إلى تغطيتها سلاسل التوريد والتجارة الرقمية والطاقة النظيفة ومكافحة الفساد.

ومن المقرر أن يسلط بايدن الضوء على إطلاق إطار العمل حيث يلتقي برئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم الاثنين.

وقال سوليفان: 'نتطلع إلى تعميق شراكتنا الاقتصادية مع تايوان بما في ذلك في قضايا التكنولوجيا العالية ، بما في ذلك توريد أشباه الموصلات'.

واضاف 'لكننا نتابع ذلك في المقام الأول على أساس ثنائي'.

ويهدف الإطار إلى تأسيس استراتيجية بايدن الاقتصادية للمنطقة.

وأشار ماثيو جودمان، نائب الرئيس الأول للاقتصاد في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، إلى أن بعض الموقعين في المحيط الهادئ سيصابون بخيبة أمل لأنه من غير المتوقع أن تتضمن الاتفاقية أحكامًا لزيادة الوصول إلى السوق الأمريكية.

وقال "أعتقد أن الكثير من الشركاء سوف ينظرون إلى تلك القائمة ويقولون: هذه قائمة جيدة من القضايا.

و اضاف المدير السابق للاقتصاد الدولي في مجلس الأمن القومي خلال إدارة الرئيس باراك أوباما: 'أنا سعيد بالمشاركة، لكن ، كما تعلمون ، هل سنحصل على أي فوائد ملموسة من المشاركة في هذا الإطار؟'

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين: 'نأمل أن يبنوا دائرة مفتوحة وشاملة من الأصدقاء في آسيا والمحيط الهادئ ، بدلاً من مجموعات حصرية ، وأن يبذلوا المزيد من أجل السلام والتنمية ، بدلاً من خلق الاضطرابات والفوضى في المنطقة'.

وحذرت بكين بايدن قبل رحلته من إبقاء التركيز بعيدًا عن تايوان أثناء وجوده في آسيا هذا الأسبوع.

وقال كبير الدبلوماسيين الصينيين لسوليفان ، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية المدعومة من بكين ، إن 'الولايات المتحدة تتبنى روايات وأفعال خاطئة تتعارض مع السياسة الداخلية للصين وتضر بمصالح الصين'.

ويجب على الولايات المتحدة أن تفعل ما تقوله بالنسبة للصين والولايات المتحدة. العلاقات للعودة إلى مسار التنمية الصحي والمستقر.