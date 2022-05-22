بلينكن ونظيرته الفرنسية الجديدة يبحثان ملفى أوكرانيا والناتو

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، مع نظيرته الفرنسية الجديدة، كاثرين كولونا، قضايا دعم أوكرانيا وعضوية السويد وفنلندا فى الناتو، وفق ما ذكرته الخارجية الأمريكية.





وجاء فى بيان صحفى عقب محادثة الوزيرين الهاتفية الأولى أن "وزير الخارجية الأمريكى ووزيرة الخارجية كولونا اتفقا على الحاجة إلى مواصلة الدعم القوى لأوكرانيا".

وأضاف البيان أن بلينكن وكولونا ناقشا الخطوات التى يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة وفرنسا بشكل مشترك لدعم الدول المؤهلة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى، دون ذكر تفاصيل.

وأفاد البيان بأن الوزيرين "تطرقا إلى موضوع حلف الناتو، بما فى ذلك أفضل السبل لدعم طلبات عضوية فنلندا والسويد، بالإضافة إلى الموضوعات الرئيسية لقمة مدريد المقبلة".

وأضافت وزارة الخارجية: "اتفق الطرفان أيضا على الحاجة إلى الاستجابة للاحتياجات الغذائية العاجلة والأمن الغذائى لملايين الأشخاص الذين يجدون أنفسهم فى أوضاع هشة حول العالم".

كما ناقش بلينكن وكولونا تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بفرض ضريبة عالمية على أرباح الشركات متعددة الجنسيات.

وتسلمت كولونا مهام وزيرة الخارجية الفرنسية يوم الجمعة، بعد ثلاث سنوات من عملها سفيرة لدى بريطانيا.