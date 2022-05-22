كندا: عواصف عاتية تودى بحياة خمسة أشخاص وتقطع الكهرباء عن مليون منزل

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة البيئة الكندية اليوم الأحد إن الطقس السيء أحدث دمارا فى مقاطعتى أونتاريو وكوبيك ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائى عن نحو مليون منزل.

ووصلت سرعة الريح التى تم قياسها فى مدن تورنتو ومونتريال وأوتاوا إلى 130 كيلومترا فى الساعة.

يذكر أن مثل هذه العواصف العاتية تعد نادرة فى هذه المنطقة وهى المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان فى كندا.

وأفادت تقارير إعلامية بأن أربعة أشخاص لقوا حتفهم جراء سقوط أشجار عليهم فيما توفيت امرأة جراء انقلاب قاربها فى نهر فرعى لنهر سانت لورانس.

وذكر موقع "باور اوتيج" الإلكترونى أن التيار الكهربائى انقطع عن نحو 925 ألف منزل فى أونتاريو وكوبيك مساء أمس، وهو ما يعد عددا كبيرا بالنسبة لكندا التى يبلغ عدد سكانها 38 مليون نسمة فقط.

واستمر انقطاع الكهرباء عن أكثر من 600 ألف منزل حتى بعد ظهر اليوم.

وكتبت شركة هيدرو لتوزيع الكهرباء على تويتر أن من المتوقع مرور عدة أيام قبل أن تتمكن من إعادة الإمداد بالكهرباء.