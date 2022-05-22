العالم اليوم - رحيل الفنانة الجزائرية شافية بوذراع عن 92 عاما

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 22 مايو 2022 11:16 مساءً - توفيت الفنانة الجزائرية شافية بوذراع، عن عمر ناهز 92 سنة، بعد مسيرة حافلة بالأعمال السينمائية والمسرحية والتلفزيونية، استمرت لأكثر من 50 سنة، بحسب ما أعلن التلفزيون الجزائري.

واشتهرت شافية بوذراع خصوصا من خلال فيلم "الخارجون عن القانون" حول حرب تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي، للمخرج رشيد بوشارب والجدل الذي أثارته في مهرجان كان في 2010.

كذلك، شاركت سنة 1984 في فيلم من إنتاج فرنسي بلجيكي "شاي بالنعناع" للمخرج عبد الكريم بهلول.

ونعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون "فنانة قديرة من طينة الفنانين العالميين (...) وكوكب أفل من سماء الفن الجزائري".

وولدت بوذراع في 1930 في مدينة قسنطينة وتزوجت في سن مبكرة (14 سنة) من أحد قادة حرب استقلال الجزائر صالح بوذراع، وبدأت مسيرتها في سنوات 1960. وعرفها الجزائريون دائما بلقب "لالا عيني" نسبة لدورها الرئيسي في سلسلة "الحريق" المقتبس من رواية الكاتب محمد ديب.